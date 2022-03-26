Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması - Son Dakika
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Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması

26.03.2022 12:20

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde Göç İdaresi Başkanlığı birimleri ile düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur"...

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde Göç İdaresi Başkanlığı birimleri ile düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, Göç İdaresi Başkanlığı ekipleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzensiz göç ile mücadeleye yönelik "Huzur" uygulaması yapıldı. Denetimler kapsamında yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, kamuya açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları arasında ile 9 bin 322 noktada, 42 bin 974 personel ve 313 dedektör köpeğin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Bin 261 düzensiz göçmen yakalandı"

Edinilen bilgilere göre, ülke genelinde yapılan uygulamalarda, 6 bin 477 metruk bina, 12 bin 36 umuma açık yer, 419 terminal ve 3 bin 381 farklı noktalar olmak üzere toplamda 22 bin 313 yer kontrol edildi. 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 20 organizatör gözaltına alınırken 20 organizatör gözaltına alındı. Bin 261 düzensiz göçmen yakalandı ve 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 738 aranan şahıs tespit edildi. 729'u yabancı uyruklu ve 30'u Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 759 şahsa idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.

Yapılan denetimlerde, 120 kamyon, kamyonet, otomobil ve otobüsün düzensiz göç amacı ile kullanıldığı tespit edildi. Aramalarda 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kesici ve delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 'Huzur' uygulaması - Son Dakika


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