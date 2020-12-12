Emniyet kaçak tütün ürünlerine savaş açtı - Son Dakika

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak tütüne ürünlerine savaş açtı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Kaçak Tütün ve Tütün mamüllerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa İlçesinde yapılan çalışmalarda, 2 işyerinde ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda, 24 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 17 kilogram açıkta kıyılmış tütün ve 2 bin 700 adet bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli 2 şahsa 5607 SKM ve 4733 SKM suçundan işlem yapılmak üzere yasal işleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ