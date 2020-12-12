Emniyet kaçak tütün ürünlerine savaş açtı - Son Dakika

Emniyet kaçak tütün ürünlerine savaş açtı
12.12.2020 14:25
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak tütüne ürünlerine savaş açtı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak tütüne ürünlerine savaş açtı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Kaçak Tütün ve Tütün mamüllerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa İlçesinde yapılan çalışmalarda, 2 işyerinde ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda, 24 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 17 kilogram açıkta kıyılmış tütün ve 2 bin 700 adet bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheli 2 şahsa 5607 SKM ve 4733 SKM suçundan işlem yapılmak üzere yasal işleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Eski G.Saraylı Gomis'ten Trabzonspor iddialarına yanıt: Aslan'ın yeri Aslantepe'dir Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı