Son Dakika Haberleri: Emniyet Karaduman'dan Gazilik Unvanı Mesajı

Emniyet Karaduman'dan Gazilik Unvanı Mesajı

21 dakika önce

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Emniyet Karaduman'dan Gazilik Unvanı Mesajı, System.String[]
Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Gaziantep'e Gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in gazilik unvanını almasının Gaziantepliler için onur ve gurur kaynağı olduğunu belirten Karaduman, "Kurtuluş Savaşımız Türkiye Cumhuriyetini kuran büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zamanın en güçlü devletlerine karşı tüm dünyaya örnek olmuş bir bağımsızlık mücadelesidir. Bu savaşta, mukaddes vatan parçası olan Antep'de düşmana karşı topyekun bir mücadele vererek, azim ve iman gücüyle şanlı bir destan yazmıştır. Antep savunması; bağımsızlık ve vatan sevgisinin, en modern silahlardan bile daha güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermiş ve bu destansı mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 8 Şubat 1921 tarihinde "Gazilik" unvanı ile taçlandırılarak, bu tarihten sonra Antep şehri " Gaziantep " adıyla anılmaya başlanmıştır. Bu unvanı almak Gaziantepliler olarak hepimiz için onur ve gurur kaynağıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Gaziantep'e " Gazilik " unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü kutlarken vatanımız, bayrağımız ve değerlerimiz için canla başla savaşan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimizin ise sağlıklı uzun ömürler geçirmesini dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

Türkiye, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'dan Shinji Kagawa'ya Övgü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Paylaştığı Skandal Haritaya Türkiye'den İlk Tepki: Vahim Bir Hata Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:31:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Karaduman'dan Gazilik Unvanı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]