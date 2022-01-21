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Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı Açıklaması - Son Dakika

Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı Açıklaması

21.01.2022 18:44
Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araç takip mesafesinin karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırılması istendi.

Paylaşımda sürücülere, "Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı. Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin." uyarısında bulunuldu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Tragger, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı Açıklaması - Son Dakika
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