Son Dakika Haberleri: Emniyet kemeri bir kez daha faciayı önledi
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri bir kez daha faciayı önledi

Emniyet kemeri bir kez daha faciayı önledi

48 dakika önce

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataeymir Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada aynı aileden biri bebek 4 kişi yaralandı.

Emniyet kemeri bir kez daha faciayı önledi, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataeymir Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada aynı aileden biri bebek 4 kişi yaralandı. Otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atması sonucu meydana gelen kazada emniyet kemeri bir kez daha faciayı önledi.


Kaza akşam saatlerinde Ataeymir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir'den Tavas istikametine seyir halinde olan Mehmet Mağatlı (39) idaresindeki 20 F 1733 plakalı otomobili emniyet şeridinde çakıla kaptırdı. Ardından aracı şarampole kaçmaktan kurtarmaya çalışan sürücü orta refüje çarparak takla attı. Araçta bulunan sürücü ile birlikte eşi Neriman Mağatlı (32) çocukları Mehmet (5) ve Halil Mağatlı (2) yaralandı. Yaralılar ambulansla Karacasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilip tedavi altına alındı. İzmir'de belediyede çalıştığı öğrenilen Mehmet Mağatlı'nın eşi ve çocukları ile birlikte Tavas'ta yaşayan aile büyüklerini ziyarete gittikleri öğrenildi. Kazada emniyet kemerinin takılı olması olası bir faciayı önledi. - AYDIN

Karacasu, Ataeymir, İzmir, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
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