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Emniyet kemeri canını kurtardı

2 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kazada yaralanan araç sürücüsü emniyet kemerinin sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Emniyet kemeri canını kurtardı, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kazada yaralanan araç sürücüsü emniyet kemerinin sayesinde hayatta kaldığını söyledi.


Edinilen bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Ürgüp İlçesinde meydana geldi. İddialara göre, Ürgüp ilçesinden Mustafapaşa köyü istikametine seyreden 50 UG 188 plakalı otomobil ile Mustafapaşa köyü istikametinden Ürgüp istikametine seyreden 50 ASS 922 otomobil, çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 50 ASS 922 plakalı otomobil taklalar atarak tekeri koptu. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazada 50 ASS 922 plakalı otomobilde bulunan araç sürücüsü Yavuz Ayhan, "Mustafapaşa yolundan Ürgüp istikametine seyir halindeydik. Ürgüp'ten Mustafapaşa yoluna giden bir araba viraja hızlı girerek yolda savruldu ve bize çarptı. Şuan yaşıyorsam emniyet kemeri sayesinde yaşıyorum. 4 takla attık ve araba bu şekilde ters döndü. ve içerisinden emniyet kemerini çıkartarak dışarı çıktık. Emniyet kemerinin ilk defa hayat kurtardığına şahit oldum" dedi.


Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Mustafapaşa, Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:53 Kaynak: İHA
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