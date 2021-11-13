Emniyet kemeri denetimi yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Mardin'de denetim yapıldı.
Mardin'de de Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ'ın katılımıyla Diyarbakır yolu TOKİ kavşağında denetim yapıldı.
Uygulama sırasında vatandaşlara kampanya ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgiler verilerek trafik ürünleri hediye edildi.
Kampanyanın etaplar halinde uygulanmaya devam edileceği bildirildi
Kaynak: AA
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