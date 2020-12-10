Emniyet kemeri denetiminde 114 araca ceza uygulandı - Son Dakika

Emniyet kemeri denetiminde 114 araca ceza uygulandı

10.12.2020 20:05
Emniyet kemeri denetiminde 114 araca ceza uygulandı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma trafik timleri il genelinde yaptıkları emniyet kemeri denetiminde kurallara uymayan 114 araca 37 bin 606 TL. idari para cezası uyguladı.

Balıkesir'de jandarma trafik timleri il genelinde yaptıkları emniyet kemeri denetiminde kurallara uymayan 114 araca 37 bin 606 TL. idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir seviyele ulaştırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması maksadıyla, 08 Aralık 2020 tarihlerinde denetim faaliyeti icra edildi. Emniyet kemeri denetimi sonucunda 2 bin 149 araç kontrol edilirken, 114 araca 37 bin 606 TL idari para cezası uygulandı, 32 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Emniyet kemeri denetiminde 114 araca ceza uygulandı
Emniyet kemeri denetiminde 114 araca ceza uygulandı
Emniyet kemeri denetiminde 114 araca ceza uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri denetiminde 114 araca ceza uygulandı - Son Dakika


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