Emniyet kemeri denetiminde 114 araca ceza uygulandı - Son Dakika

Emniyet kemeri denetiminde 114 araca ceza uygulandı
10.12.2020 20:05
Balıkesir'de jandarma trafik timleri il genelinde yaptıkları emniyet kemeri denetiminde kurallara uymayan 114 araca 37 bin 606 TL. idari para cezası uyguladı.
Balıkesir'de jandarma trafik timleri il genelinde yaptıkları emniyet kemeri denetiminde kurallara uymayan 114 araca 37 bin 606 TL. idari para cezası uyguladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir seviyele ulaştırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması maksadıyla, 08 Aralık 2020 tarihlerinde denetim faaliyeti icra edildi. Emniyet kemeri denetimi sonucunda 2 bin 149 araç kontrol edilirken, 114 araca 37 bin 606 TL idari para cezası uygulandı, 32 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR
Son Dakika Brezilyalı efsane futbolcu Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamıyorum MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Veriler çok sağlam Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı