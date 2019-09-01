Son Dakika Haberleri: Emniyet kemeri hayat kurtardı
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Emniyet kemeri hayat kurtardı

2 saat önce

Sivas'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Emniyet kemeri hayat kurtardı, System.String[]

Sivas'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli Geçidi mevkiinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki 06 BHR 871 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen araç, yol kenarındaki iki ağacın kırılmasına neden oldu. Kazanın ardından araçta maddi hasar oluşurken, emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen İ.K. kazayı yara almadan atlattı. - SİVAS

Erzincan, Sabah, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
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