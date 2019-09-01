Emniyet kemeri hayat kurtardı

Sivas'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.



Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli Geçidi mevkiinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki 06 BHR 871 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen araç, yol kenarındaki iki ağacın kırılmasına neden oldu. Kazanın ardından araçta maddi hasar oluşurken, emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen İ.K. kazayı yara almadan atlattı. - SİVAS