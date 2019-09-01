Emniyet kemeri hayat kurtardı

Sivas'ta şarampole devrilen araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

SİVAS - Sivas'ta şarampole devrilen araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli geçidi mevkkinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki 06 BHR 871 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seyfebeli mevkiinde şarampole devrildi. Şarampole devrilen araç, yol kenarındaki iki ağacın kırılmasına neden oldu. Kazanın ardından araçta maddi hasar oluşurken emniyet kemeri taktığı öğrenilen sürücü İ.K. ise kazayı yara almadan atlattı.