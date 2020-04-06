Emniyet kemeri hayat kurtardı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin içinde bulunan Aşkın Kızgın (41) ve Ganime Demiriş (36), emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında, Denizli Antalya Karayolu Cankurtaran mevkiisinde meydana geldi. Aşkın Kızgın (41) idaresindeki 16 JUA 37 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Kızgın ile Demiriş araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede durumlarının iyi olduğu belirlenen Kızgın ve Demiriş'in, emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldukları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.