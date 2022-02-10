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Emniyet kemeri hayat kurtardı - Son Dakika

Emniyet kemeri hayat kurtardı

10.02.2022 18:10
Emniyet kemeri hayat kurtardı

Orhangazi ilçesinde yoldan çıkan araç, gider çukuruna düştükten sonra takla atarak yol kenarına yan yattı.

Orhangazi ilçesinde yoldan çıkan araç, gider çukuruna düştükten sonra takla atarak yol kenarına yan yattı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 14: 00 sıralarında Yalova- Bursa kara yolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem Avcı (38) yönetimindeki 77 EE 461 plakalı hafif ticari araç Orhangazi sınırına geldiğinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Ana yolun yanındaki gider hattına uçan araç, ardından da takla atarak yol kenarına yan yattı. Orhangazi'de çiçekçilik yapan Meryem Avcı, hurdaya dönen araçta sıkıştı. Avcı'ya ilk müdahaleyi yoldan geçen araçların sürücüleri yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekinin çalışması ile araçtan çıkartılan Avcı, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoldan çıktıktan sonra gider çukuruna düşen aracın ön kısmında büyük hasar meydana geldi. Sürücü ise emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Emniyet kemeri hayat kurtardı
Emniyet kemeri hayat kurtardı
Emniyet kemeri hayat kurtardı
Emniyet kemeri hayat kurtardı
Emniyet kemeri hayat kurtardı
Emniyet kemeri hayat kurtardı
Emniyet kemeri hayat kurtardı
Emniyet kemeri hayat kurtardı
Emniyet kemeri hayat kurtardı
Emniyet kemeri hayat kurtardı

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Orhangazi, Tragger, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri hayat kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet kemeri hayat kurtardı - Son Dakika
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