Emniyet kemeri hayat kurtardı: 7 kişi trafik kazasından yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Emniyet kemeri hayat kurtardı: 7 kişi trafik kazasından yara almadan kurtuldu

08.08.2022 23:03

Emniyet kemeri hayat kurtardı: 7 kişi trafik kazasından yara almadan kurtuldu Zincirleme kazada 7 kişi burunları bile kanamadı Düzce TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobillerdeki 7 kişi emniyet kemeri sayesinde kazadan burunları bile kanamadan çıktı.

Emniyet kemeri hayat kurtardı: 7 kişi trafik kazasından yara almadan kurtuldu

Zincirleme kazada 7 kişi burunları bile kanamadı

DÜZCE - Düzce TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobillerdeki 7 kişi emniyet kemeri sayesinde kazadan burunları bile kanamadan çıktı.

TEM otoyolu Düzce gişeler mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Aslan Y. idaresindeki 71 EC 525 plakalı otomobilin lastiği patladı. Bu esnada güzergah üzerindeki İlhan K. idaresinde ki 34 AN 4444 plakalı lüks Mercedes ile Nihat Y. idaresindeki 45 YB 0126 plakalı Ford marka otomobil de kazaya karıştı. Hurdaya dönen otomobillerde bulunan 7 kişi emniyet kemeri sebebi ile kazadan burunları bile kanamadan çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kazaya karışan araçlardaki vatandaşlara yardımcı oldu. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Öte yandan araçlardan yola saçılan kuru meyveleri karayolları ekipleri temizledi.

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri hayat kurtardı: 7 kişi trafik kazasından yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet kemeri hayat kurtardı: 7 kişi trafik kazasından yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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