Emniyet kemeri hayata bağladı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Özden, emniyet kemeri takılı olduğu için burnu bile kanamadan kurtuldu.
Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde Side'ye seyir halindeki İbrahim Özden'in kullandığı 07 L 8968 plakalı otomobil, Acısu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil direği yıkarak, yan devrildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen İbrahim Özden'in durumunun iyi olduğu belirtildi.