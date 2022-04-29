Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: " Şuan hayatta isem kemer sayesinde" - Son Dakika
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Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: " Şuan hayatta isem kemer sayesinde"

29.04.2022 19:18
Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: " Şuan hayatta isem kemer sayesinde"

Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi, " Şuan hayatta isem kemer sayesinde" Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücüleri bilinçlendirmek için yapılan uygulamada "Bayramınız kemerli olsun" sloganı ile sürücüler emniyet kemeri takması ve trafik kurallarına uyması...

Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi, " Şuan hayatta isem kemer sayesinde"

ADANA - Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücüleri bilinçlendirmek için yapılan uygulamada "Bayramınız kemerli olsun" sloganı ile sürücüler emniyet kemeri takması ve trafik kurallarına uyması noktasında bilinçlendirildi. Emniyet kemeri taktığı için geçmişte bir trafik kazasından kurtulan sürücü ise tüm sürücüleri emniyet kemeri takmaları için seslendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü önünde trafik polisleri İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Çimen ile birlikte sürücüleri "Bayramınız kemerli olsun" sloganı ile uyardı. Sürücülere İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Bayramınız Kemerli olsun yazan ve kuralları hatırlatan broşür dağıtımı yapıldı. Trafik ekipleri emniyet kemeri kullanan sürücülere teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti.

Uygulamada Seyit İzgi isimli sürücü daha önce geçirdiği trafik kazasında emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldığını aktararak " Şuan hayatta isem kemer sayesinde. Daha önce ağır bir trafik kazası geçirdim ve kemer sayesinde hayatayım. Tüm şoför arkadaşlara mutlaka kullanmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Polis ekipleri bayram boyunca vatandaşın huzur ve güvenliği için ilçe genelinde sıkı denetim ve tedbirlerin süreceğini kaydetti.

Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: Şuan hayatta isem kemer sayesinde
Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: Şuan hayatta isem kemer sayesinde
Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: Şuan hayatta isem kemer sayesinde
Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: Şuan hayatta isem kemer sayesinde
Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: Şuan hayatta isem kemer sayesinde
Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: Şuan hayatta isem kemer sayesinde

YORUMLAR
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Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı Drone ile emniyet kemeri denetimi yapıldı Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi Emniyet kemeri takan sürücülere fidan verildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: ' Şuan hayatta isem kemer sayesinde' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet kemeri ile hayatı kurtulan Seyit İzgi: " Şuan hayatta isem kemer sayesinde" - Son Dakika
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