Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan sağ çıktı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sürücünün takla atan araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktığı belirtildi.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesi ile Sakızköy köyü arasında meydana geldi. Sakızköy yolunda ilerleyen 39 SD 066 plakalı hafif ticari araç, başka bir araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda hafif ticari araç takla atarak yol kenarına savruldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, sürücünün durumunun iyi olduğunu belirledi. Sürücünün emniyet kemerini takması sayesinde kazadan ufak sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi. - KIRKLARELİ