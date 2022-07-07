EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: CEZASI 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR - Son Dakika
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EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: CEZASI 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR

07.07.2022 15:06

KADIKÖY'de trafik ekipleri bayram tedbirleri kapsamında drone destekli trafik denetimi yaptı.

KADIKÖY'de trafik ekipleri bayram tedbirleri kapsamında drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen sürücü, "Cezası 196 değil de 5 bin lira olsa herkes takar" dedi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram tedbirleri kapsamında Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 196'şar lira, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan bir sürücüye 427 lira para cezası kesildi. Kasksız motosiklet kullanan bir sürücünün ise hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilince, gözaltına alındı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası uygulanan bir sürü "Yakalandık akıllandım. Artık kemeri takıyorum" diye konuştu. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen sürücü Serhat Özdemir "Ceza 196 değil de 5 bin lira olsa herkes takar. Bu kadar da problem olmaz" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: CEZASI 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: CEZASI 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR - Son Dakika
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