EMNİYET KEMERİ TAKMANIN YARARINI SİMÜLASYONDA GÖRDÜLER - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Bir Hareketine Bakar Hayat' adlı proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığına ait 'Emniyet Kemeri Simülasyon TIR'ı' Manavgat'ta sürücülere kaza deneyimi yaşattı.

'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 'Emniyet Kemeri Simülasyon TIR'ı Manavgat'a geldi. Trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri takmanın önemine vurgu yapmak amacıyla Manavgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki TIR'da simülasyona katılan sürücüler kaza anında yaşananları deneyimledi. Simülasyonda emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı.

Simülasyona katılan Murat Kahraman, simülasyonda emniyet kemeri takmanın faydasını yeniden anladığını belirtti. Sürücülerin emniyet kemeri kullanımına dikkat etmesi gerektiğini anlatan Kahraman, "Normalde emniyet kemeri uzun yollarda sürekli takıyoruz ama bir kez daha anladım ki araca oturduğumuzda kemeri takacağız" dedi. Orhan Kaplan ise simülasyonda yaşadığı kaza deneyimi sonrası araca bindiğinde önceliğinin emniyet kemeri takmak olacağını söyledi. Simülasyona katılanlar cep telefonuyla yaşadıkları anı kayıt altına aldı.