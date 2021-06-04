Üye Girişi
Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi - Son Dakika

Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi

04.06.2021 14:02
Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri emniyet kemeri uygulaması yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 656 araç denetlenirken, 137'sine emniyet kemeri takmadığı için 19 bin 728 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kuralları çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında en çok ihlal edilen Emniyet Kemeri için Düzce'de uygulama yapıldı. Bolu-Düzce-Sakarya güzergahlarında 3 farklı noktada 1 saat boyunda denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde hem kameralardan, hem de denetimlerle emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamalarda bir çok araç sürücüsü ve yolcunun emniyet kemeri taktığı görülürken 137 araç sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi. Sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılırken, bazı sürücüler uygulama esnasında emniyet kemerini taktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik denetiminde 656 araç denetlenirken 137'sine emniyet kemeri takmadığı için 144 liradan toplam 19 bin 728 lira cezai işlem uyguladı. - DÜZCE

Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi
Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi
Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi
Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi
Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi
Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı

Son Dakika Haberleri
14:01 Burak Özçivit'ten romantik doğum günü kutlaması: Nice senelere güzel eşim
13:57 Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı
13:47 Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
13:42 Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
12:30 Ümit Özat'ın paylaşımı Benitez iddialarını güclendirdi
12:10 Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
Burak Özçivit'ten romantik doğum günü kutlaması: Nice senelere güzel eşim Burak Özçivit'ten romantik doğum günü kutlaması: Nice senelere güzel eşim         
14:01
Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler         
13:48
Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi         
13:36
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ile gündeme geldi! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ile gündeme geldi! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
12:53
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı         
12:31
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden "Üçüncü doza ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt         
11:51
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 14:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement