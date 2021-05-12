Emniyet kemeri takmayan sürücü drone ile tespit edildi - Son Dakika

- Emniyet kemeri takmayan sürücü drone ile tespit edildi
Sarıyer'de drone destekli trafik denetimi
İSTANBUL - Sarıyer'de polis ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Havadan yapılan denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir sürücüye ceza kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Emirgan Baltalimanı Hisar Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlenirken tam kapanmadan muaf olan sürücülerin izin ve seyahat belgeleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde drone yardımıyla emniyet kemeri takmadığı belirlenen bir sürücüye ceza kesildi. Öte yandan Polis ekipleri tam kapanma denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetim noktalarında araç kuyrukları kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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