Son Dakika Haberleri: Emniyet Kemeri" Takmayan Sürücülere Ceza

Emniyet Kemeri" Takmayan Sürücülere Ceza

49 dakika önce

Kırıkkale'de, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 12 sürücüye ceza kesildi.

Emniyet Kemeri
Kırıkkale'de, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 12 sürücüye ceza kesildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada, KGYS'den kurallara uymadıkları tespit edilen 10 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 2 sürücüye de seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'de, trafik denetimlerinin artırıldığına dikkati çekerek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yaklaşık 2 ay önce KGYS kullanılarak sürücülerin denetlenmesinin yapıldığını duyurduklarını belirten Aktürk, şöyle konuştu:

"Bu sistem bizlere büyük fayda sağlıyor. Günün değişik saatlerinde, haftanın değişik günlerinde uygulamalarımız oluyor. Bu konudaki çalışmalarımız kentte değişik noktalarda devam edecek. Bu uygulamalarımızda vatandaşlarımızın yüzüne karşı işlem yapıp kendilerinin de kameralar tarafından takip edildiklerini bilmelerini istiyoruz. Dikkat etmelerini istiyoruz. Trafik kuralları, insanların can ve mal güvenliği için var. Maksadımız vatandaşlarımızı cezalandırmak değil, trafik kurallarına uymalarını sağlamak."

KGYS ile fark edilip emniyet kemeri takmamak ve araç kullanırken telefonla konuşmaktan dolayı ceza kesilen sürücülerin, şaşkınlık yaşadığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:31 Kaynak: AA

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