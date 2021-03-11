Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Bilecik il Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri sorumluluk bölgesinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. 18 sürücüye 9 bin 70 TL idari para cezası uygulandı.

İcra edilen denetim ve kontrolde 598 araç kontrol edilirken, trafik kuralı ihlalinde bulunan 18 araca 9 bin 70 TL idari para cezası uygulanarak 1 araç trafikten men edildi Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak için emniyet kemeri denetimine devam edileceği bildirildi. - BİLECİK