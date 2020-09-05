Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yerine eğitim verildi - Son Dakika

Aksaray'da emniyet kemeri kullanmayan sürücülere ceza yerine eğitim veriliyor.

Emniyet kemeri kullanımını artırmak ve meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanmaları en az seviyeye indirebilmek için çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentte yaptığı uygulamalarda sürücüleri durdurarak emniyet kemeri uygulaması yapıyor. Yapılan uygulamalarda emniyet kemeri kullanmayan sürücülere ceza yerine eğitimler veren polis, emniyet kemeri takan ve takmayan kişilerin kaza anında durumlarını gösteren gerçek kazalardan alıntı videolar izleterek bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden yapılan açıklamada, "Trafik kural hatalarının oluşmadan önce engellenmesi, sürücülerimize trafik kurallarına uyma bilincinin kazandırılması, araç sürücülerinin karışmış oldukları trafik kazalarının en asgari seviyeye indirilebilmesi ve tüm yol kullanıcılarının düzenli ve güvenli bir trafik ortamı içinde seyir etmelerini sağlamak amacıyla, trafik ekiplerimizce denetimlerimiz devam etmektedir" denildi. - AKSARAY