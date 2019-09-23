Son Dakika Haberleri: Emniyet kemeri takmayanlara, ceza yerine simülasyon
Son Dakika Güncel Haber

Emniyet kemeri takmayanlara, ceza yerine simülasyon

1 saat önce

MARMARİS'te, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde, emniyet kemeri takmayan sürücüler, ceza kesilmeyip, simülasyon aracına bindirildi.

Emniyet kemeri takmayanlara, ceza yerine simülasyon, System.String[]

MARMARİS'te, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde, emniyet kemeri takmayan sürücüler, ceza kesilmeyip, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında, kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gösterildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nce ilçeye, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden, kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracı getirildi. Araç, Kordon Caddesi'ne konuldu. Bu sırada trafik ekipleri, Atatürk ile Kordon caddelerinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, emniyet kemeri denetimi yaptı. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüler, ceza kesilmeyerek, otomobillerinden indirilip, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında, kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gösterildi.

Simülasyon aracına bindirilenlerden inşaat ustası Ahmet Aydın, "Şehir içinde emniyet kemeri takmadım, takmam lazımdı. Emniyet kemeri takmayınca nasıl olacağını, canlı olarak gördüm. Herkes emniyet kemeri takmalı" dedi.

Emniyet yetkilileri ise trafik güvenliğinin önemini anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü
43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyede gazetecilere çantasını fırlattı Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:09:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet kemeri takmayanlara, ceza yerine simülasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]