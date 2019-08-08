Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyin

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarılarda bulunan Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla şehir içerisinde bayram süresince toplu taşıma araçlarının kullanılmasını istedi.

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarılarda bulunan Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla şehir içerisinde bayram süresince toplu taşıma araçlarının kullanılmasını istedi.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalman, "Kurban Bayramı dolayısıyla bütün Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Yaşanması muhtemel yoğunluğu daha aza indirmek açısından özel şahsi araçlarını kullanan vatandaşlarımıza toplu taşıma araçlarını kullanmalarını öneriyoruz. Toplu taşıma araçlarının kullanılması hem kendileri açısından daha ekonomik olacaktır hem de şehrimizdeki trafik yoğunluğunu bir nebze de olsa azaltacaktır" dedi.



Bayram tatilini şehir dışında geçirecek Sivaslılara da uyarılarda bulunan Yalman, "Hemşehrilerimizin yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarını mutlaka yaptırmaları önem arz ediyor. Uykusuz yola çıkılmamalı. Trafikte seyrederken kesinlikle trafik kurallarına uyulmalı. Her bayramda tatil sonrası ölümlü ve yaralanmalı kazaları görerek üzülüyoruz. Hem ekonomik açıdan hem de can kaybımızın olmaması açısından trafik kurallarına uyalım ve emniyet kemerimizi takalım. Hız sınırlarını aşmamaya gayret gösterelim" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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