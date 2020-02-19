Emniyet kemeri taktılar, kazayı yara almadan atlattılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri taktılar, kazayı yara almadan atlattılar - Son Dakika

Emniyet kemeri taktılar, kazayı yara almadan atlattılar

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde takla atan araçta bulunan 3 kişilik aile emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Emniyet kemeri taktılar, kazayı yara almadan atlattılar, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde takla atan araçta bulunan 3 kişilik aile emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada H.Y. idaresindeki 59 JF 879 plakalı otomobil ile E.H. yönetimindeki 59 FE 902 plakalı araç çarpıştı. Kazada H.Y. idaresindeki otomobilde bulunan biri anne, biri çocuk iki kişi emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan E.H. isimli diğer sürücüde kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İhbar üzerine olay yerinde bulunan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı oyun zannettim
Selam verip aldığı herkesi dolandırdı! 4 milyon TL toplayıp ortadan kayboldu Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:04:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet kemeri taktılar, kazayı yara almadan atlattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]