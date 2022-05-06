Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı

06.05.2022 14:31

Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktıKAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın emniyet kemeri tertibatı içerisinde 1 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı

KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın emniyet kemeri tertibatı içerisinde 1 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan analiz çalışmasında tespit edilen bir araç içerisindeki şahısların batı illerinden uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirildi. Ekiplerce yapılan fiziki takip ve arama sonucunda, kamyonet tipi aracın emniyet kemeri tertibatı içerisine zulalanmış vaziyette 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı
Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı
Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı
Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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