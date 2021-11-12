Emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun açıklamaları Adana, Mersin ve Osmaniye'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Mersin'de uygulama yapıldı.

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı önünde gerçekleştirilen uygulamaya Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer il protokolü katıldı.

Vali Su, trafikte sürücülere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu, kurallara uyanlara çeşitli hediyeler verdi.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte emniyet kemerini kullanmanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

Kentte bu proje kapsamında sürücülere yönelik denetim yapıldığını dile getiren Su, sürücülerin kurallara uyduğunu kaydetti.

Bu konuya hassas bir şekilde yaklaşılması gerektiğini aktaran Su, "Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır, yaralamalı kazalarda yüzde 60 riski azaltır. Güvenlik için bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları kendimiz uygulayarak çevremize örnek olmalıyız. Aynı zamanda gelecek nesillere örnek olmalıyız. Trafik bilincini geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.