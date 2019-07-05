Emniyet kemerini takarken kaza yapan sürücü kamerada
1 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken emniyet kemerini takmaya çalışan kadın sürücünün yolun kenarındaki marketin meşrubat dolabına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:20 Kaynak: İHA
'ün Safranbolu
ilçesinde seyir halindeyken emniyet kemerini takmaya çalışan kadın sürücünün yolun kenarındaki marketin meşrubat dolabına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesinde Kaya Erdem
Caddesi üzerinde meydana geldi. 78 DE 746 plakalı otomobiliyle eski çarşı istikametinden Kırkanköy'e seyir halinde olan sürücü Gözde Kaplan, bu sırada emniyet kemerini takmaya çalıştı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Alaattin Şengöz'e ait marketin önünde bulunan meşrubat dolabına çarptı. O anlar marketin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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