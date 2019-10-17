Son Dakika Haberleri: Emniyet kemerini takıp video çekti, hediyeyi kazandı
Son Dakika Güncel Emniyet kemerini takıp video çekti, hediyeyi kazandı

Emniyet kemerini takıp video çekti, hediyeyi kazandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kemerin ses getirsin' yarışmasında çektiği videoyla derece alan ana sınıfı öğrencisi İnci Yavuz'a (5), scooter hediye edildi.

Emniyet kemerini takıp video çekti, hediyeyi kazandı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kemerin ses getirsin' yarışmasında çektiği videoyla derece alan ana sınıfı öğrencisi İnci Yavuz'a (5), scooter hediye edildi.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının azaltılması, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla 9-31 Ağustos tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenen 'Kemerin ses getirsin' isimli trafik güvenliği yarışmasında çektiği video ile ödül almaya hak kazanan İnci Yavuz'u, annesi Eylem ve babası Serkan Yavuz'la birlikte makamında kabul etti. Yavuz'a scooter hediye eden Özder, küçük kıza emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çektiği için teşekkür etti ve duyarlılığının devam etmesi temennisinde bulundu.İnci Yavuz da, "Biz ağabeyimle arabamızda arka koltukta otururken her zaman emniyet kemerlerimizi takarız. Emniyet kemerlerimiz takılıyken, arabada video çektik ve çektiğimiz videoyla yarışmaya katıldık. Aslında ben kısa yollarda bile kemerimi takıyorum. Siz de emniyet kemerinizi takın. Kemeriniz ses getirsin" dedi. Yavuz daha sonra kaskını takıp, hediye edilen scootıra bindi.


- Keşanedirne
İçişleri Bakanlığı, Serkan Yavuz, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:14 Kaynak: DHA
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