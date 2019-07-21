Emniyet kemerini takmayan sürücüler 'drone' ile tespit edildi
18 dakika önce
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimde kural ihlali yapan 75 sürücü drone ile tespit edildi.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:58 Kaynak: İHA
'te İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimde kural ihlali yapan 75 sürücü drone ile tespit edildi.
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak il merkezi ve çeşitli bölgelerde Trafik Şube ekipleri tarafından drone destekli trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada emniyet kemeri takmayarak kural ihlali yapan 75 sürücüye 8 bin 100 TL idari para cezası kesildi. - KARABÜK
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