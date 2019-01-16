Son Dakika Haberleri: Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyon Aracıyla Anlatılıyor

Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyon Aracıyla Anlatılıyor

1 saat önce

Kırklareli'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatılıyor.

Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyon Aracıyla Anlatılıyor, System.String[]
Kırklareli'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatılıyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Programa katılan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, alana getirilen simülasyon aracına binerek 360 derece dönüş içeren bir kaza simülasyonu gerçekleştirdi ve araçtan indikten sonra emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı.

Simülasyon aracını test ettikten sonra stantları gezen Vali Bilgin, 100 promil alkollü hissi veren gözlüğü deneyerek, bu şekilde direksiyon başına geçmenin neden olabileceği risklere dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

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