Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı - Son Dakika
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Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

07.03.2022 13:30
Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşlara emniyet kemeri simülasyon aracında uygulamalı eğitim verildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, vatandaşlara emniyet kemeri simülasyon aracında uygulamalı eğitim verildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 2 ile 6 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, trafik eğitimlerinde kullanılmak üzere Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yaptırılan "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile ziyaretçilere uygulamalı trafik eğitimi verildi. Fuarı görmek amacıyla gelen ziyaretçiler Jandarma'nın emniyet kemeri simülasyon aracına büyük ilgi gösterdi. Çok düşük bir hızla meydana gelen kaza sırasında, takla atan bir araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takılı haldeyken içinde bulundukları durum araca binenlere yaşatıldı.

Emniyet kemeri ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azaltıyor

Araca binen ziyaretçilerin tamamı Jandarmaya verdikleri bu hizmetten dolayı teşekkür ederken, yaşadıkları bu deneyimden sonra kesinlikle emniyet kemerlerini takacaklarını, emniyet kemerinin önemini çok iyi anladıklarını ifade etti. Ayrıca, Jandarma tarafından açılan stantta ziyaretçilere emniyet kemerinin önemi hakkında kısa bilgilendirmeler yapılarak bu hususta broşürler dağıtıldı. Yapılan bilgilendirmede emniyet kemeri kullanmanın, çarpma etkisinin vücutta tek bir noktada değil farklı noktalara dağılmasını sağladığı, çarpışma anında kişilerin koltuktan fırlamasını önlediği, baş, boyun ve omirilik gibi hassas organları koruduğu, buna bağlı olarak ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı.

Jandarma ilçelerde "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" eğitimi gerçekleştirecek

Fuara ziyarete gelen çiftçilere yönelik bastırılan "Güvenli Traktör Kullanımı" kitapçığı da dağıtıldı. Traktörlerde 2001 yılından sonra takılması zorunlu olan ROPS Demirinin (Güvenlik Çerçevesi) ve römork arka kısımlarına takılan üçgen reflektörün önemi hakkında kısa bilgilendirmeler yapıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, bünyesinde bulunan "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile yapılacak planlamaya göre okullara, ilçelere ve mahallelere gidilerek azami sayıda öğrenci ile vatandaşlara eğitim verilmesi hedefleniyor. - DENİZLİ

Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı - Son Dakika


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