Emniyet kemerinin önemi simülasyon ile anlatıldı - Son Dakika

Emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon aracında uygulamalı eğitim verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarında ki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ordu Caddesi üzerinde yapılan eğitimde emniyet kemerini kullanmayan sürücüler simülasyon aracına bindirilerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi. 5 kilometrelik bir hızla meydana gelen kaza sırasında, takla atan bir araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takılı haldeyken içinde bulundukları durum ile kemersiz olarak yaşadıkları araç içerisinde gösterildi. Gerçek bir kaza meydana gelmiş gibi araç içerisinde sağa sola savrulan kemersiz vatandaşlar kemer takmanın önemini uygulamalı olarak anladı.

Emniyet kemeri ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azaltıyor

Araca binen ziyaretçilerin tamamı polis ekiplerine verdikleri bu hizmetten dolayı teşekkür ederken, yaşadıkları bu deneyimden sonra kesinlikle emniyet kemerlerini takacaklarını, emniyet kemerinin önemini çok iyi anladıklarını ifade etti. Ayrıca, açılan stantta ziyaretçilere emniyet kemerinin önemi hakkında kısa bilgilendirmeler yapılarak bu hususta broşürler dağıtıldı. Yapılan bilgilendirmede emniyet kemeri kullanmanın, çarpma etkisinin vücutta tek bir noktada değil farklı noktalara dağılmasını sağladığı, çarpışma anında kişilerin koltuktan fırlamasını önlediği, baş, boyun ve omurilik gibi hassas organları koruduğu, buna bağlı olarak ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı.

Öte yandan alkollü iken araç kullanmamaya dikkat çekmek için simülasyon gözlüğü kullanan vatandaşlar 0.70 promil alkollü iken kurulan mini kaleye gol atmaya çalıştı. Takılan simülasyon gözlüğü ile ayakta durmakta bile zorlanan katılımcılar alkollü iken araç kullanmanın tehlikesini yaşayarak gördü.

Eğitime yoğun katılım gösteren Erzincan Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri yapılan eğitim etkinliğinden dolayı trafik ekiplerine teşekkür etti.

Şehrin en işlek caddelerinden birine kurulan simülasyon tırı 2 gün boyunca vatandaşlara ve öğrencilere eğitim vermeye devam edecek. - ERZİNCAN