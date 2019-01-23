Emniyet Kemerinin Önemi Simülatörle Anlatıldı
18 dakika önce
Keşan ilçesinde, emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatıldı.
Keşan ilçesinde, emniyet kemerinin önemi simülatörle anlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırılan simülatör aracılığıyla vatandaşlar, kaza anında yaşayabileceklerini uygulamalı test etme imkanı buldu.
Vatandaşlara, kaza anında olabileceklerle emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:52 Kaynak: AA
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