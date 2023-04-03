Gönül birlikteliği yaşadığı adamı emniyet kemeriyle boğmuştu! Müebbet cezasına iyi hal indirimi yapıldı - Son Dakika
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Gönül birlikteliği yaşadığı adamı emniyet kemeriyle boğmuştu! Müebbet cezasına iyi hal indirimi yapıldı

03.04.2023 11:12
Gönül birlikteliği yaşadığı adamı emniyet kemeriyle boğmuştu! Müebbet cezasına iyi hal indirimi yapıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ilişki yaşadığı evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü otomobilin sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Buket Çelik, müebbet hapis cezasına aldı. Ceza, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 12 yıla kadar indirildi.

Geçen yıl 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Buket Çelik, iddiaya göre, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

Emniyet kemeriyle cinayetin sanığına 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 12 yıl hapis

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı da kaydedildi. Buket Çelik hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Emniyet kemeriyle cinayetin sanığına 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 12 yıl hapis

SEVGİLİ OLDUKLARINI YALANLADI

Savunmalarında Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Buket Çelik hakkında 3'üncü duruşmada mütalaasını veren savcı, 'haksız tahrikle kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Davanın karar duruşması 31 Mart'ta görüldü. Duruşmaya sanık Çelik ile avukatı Kasım Şimşek, şikayetçi avukatı Halil İbrahim Karaağaç katıldı. Çelik, suçlamaları reddedip beraatini istedi. Mahkeme, Çelik'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, haksız tahrik indirimiyle önce 15 yıla, ardından iyi hal indirimiyle 12 yıla indirildi. Taraf avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Kaynak: DHA
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Karabağlar, Hakkı Öz, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönül birlikteliği yaşadığı adamı emniyet kemeriyle boğmuştu! Müebbet cezasına iyi hal indirimi yapıldı - Son Dakika


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