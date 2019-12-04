Son Dakika Haberleri: Emniyet kış lastiği denetimine başladı
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Emniyet kış lastiği denetimine başladı

6 saat önce

Malatya Emniyet Müdürlüğü, ticari araçların sürücülerini kış lastiği konusunda uyararak, bu konuda denetimlerin başlatıldığını bildirdi.

Emniyet kış lastiği denetimine başladı, System.String[]

Malatya Emniyet Müdürlüğü, ticari araçların sürücülerini kış lastiği konusunda uyararak, bu konuda denetimlerin başlatıldığını bildirdi.


Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2019-2020 Kış Tedbirleri kapsamında 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında Valilik oluru ile ilimiz genelinde kış lastiği uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda Kış lastiği zorunlu takması gereken araçların takmaması durumunda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65/A Maddesince 625 lira idari para cezası uygulanmaktadır." denildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 1 Nisan, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
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