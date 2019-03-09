Emniyet: Kontağı Çevirmeden Kemeri Takın
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), direksiyon başına geçen sürücülerin kontağı çevirmeden, emniyet kemeri takmaları gerektiğini bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM
), direksiyon başına geçen sürücülerin kontağı çevirmeden, emniyet kemeri takmaları gerektiğini bildirdi.
EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı
, resmi twitter hesabından yaptığı anlık paylaşımlarla sürücüleri uyarıyor.
Paylaşımlarda, şu uyarılara yer veriliyor: 'Sayın sürücüler, aracınıza bindikten sonra ilk yapmanız gereken aracınızı çalıştırmak değil, emniyet kemerinizi takmaktır. Emniyet kemeri kaza anında yüzde 75'e varan oranda hayat kurtarır. 2018 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki kural ihlallerinin yüzde 89'unu sürücü kusurları oluşturuyor. Sürücülerin en çok yaptığı kural ihlallerinin başında, emniyet kemeri takmamak geliyor. Trafikte yüksek sesle müzik dinlemeniz dikkatinizi dağıtabilir ve diğer sürücülerin hareketlerini algılamanızı azaltır.' - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:40 Kaynak: İHA
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