Emniyet koronavirüs fırsatçılarına izin vermiyor - Son Dakika

Polis ekiplerince, fahiş fiyatla mal sattıkları ve vatandaşların sağlığını tehlikeye soktukları tespit edilenlere yönelik 9-28 Mart'ta 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi fırsata çevirerek yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik operasyonlar sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlara il emniyet müdürlüklerinin kaçakçılıkla mücadele, mali suçlarla mücadele ve güvenlik şube müdürlüklerinden polisler katılıyor.

Ekiplerce, 9-28 Mart'ta 30 ilde 105 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, 2 bin 506 şişe kolonya, 9 bin 840 litre etil, 4 bin 933 litre izopropil ve 340 litre metil alkol ile 15 bin 731 litre kimyasal madde, 1521 tulum ile maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi.

Yasa dışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 160 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

Şüpheliler hakkında işlem yapılan suçlar arasında Türk Ceza Kanunu'nun "kullanılan ve tüketilen her çeşit eşyanın özelliğini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma", "içeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı maddeyi izinsiz üretmek, bulundurmak, satmak veya nakletmek" ve "fiyatları etkilemek" ile "Sınai Mülkiyet ve Türk Ticaret kanunlarının ilgili maddelerine muhalefet" yer aldı.