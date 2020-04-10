Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk anıtına çelenk bıraktı - Son Dakika

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Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk anıtına çelenk bıraktı
6 saat önce
Samsun'da emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Samsun'da emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:21 Kaynak: AA
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