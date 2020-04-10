Emniyet mensupları koronavirüs tedbirlerine uyarak Atatürk anıtına çelenk bıraktı - Son Dakika

Samsun'da emniyet mensupları, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.