Emniyet mensuplarına keçiboynuzu pekmezi hediye etti - Son Dakika

Bilecik'te bir aktar, emniyet mensuplarına bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde aktar Ersin Çimen, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına keçiboynuzu pekmezi hediye etti. İlçede korona virüs tedbirleri kapsamında özverili şekilde çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Çimen, daha önce de sağlık çalışanlarına keçiboynuzu pekmezi hediye etmişti. - BİLECİK