Emniyet Mensuplarından Kaymakam Tortop'a Ziyaret
1 saat önce
10 Nisan Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Polis Haftası nedeniyle, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, beraberindeki heyetle birlikte Kaymakam Eflatun Can Tortop'u ziyaret etti.
10 Nisan
Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu
ve Polis Haftası
nedeniyle, Sandıklı
İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur
, beraberindeki heyetle birlikte Kaymakam Eflatun Can Tortop
'u ziyaret etti. Kaymakamlık
makam odasında gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Tortop'a günün anısına çiçek takdim edildi.
Tortop, Türk Polis Teşkilatının, vatandaşların huzur ve güvenliği için 174 yıldır zaman mefhumu gözetmeksizin mesai yaptığını belirterek, tüm Polis Teşkilatının 10 Nisan Polis Günü'nü ve Polis Haftası'nı kutladı.
Görevi başında şehadet mertebesine erişen tüm güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet dileyen Tortop, halen görev başında olan personele aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:16 Kaynak: AA
KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar!
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
Survivor Türkiye Yunanistan'da Yeni Eleme Sistemini Acun Ilıcalı Açıkladı!