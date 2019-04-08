Son Dakika Haberleri: Emniyet Mensuplarından Kaymakam Tortop'a Ziyaret

Emniyet Mensuplarından Kaymakam Tortop'a Ziyaret

1 saat önce

10 Nisan Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Polis Haftası nedeniyle, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, beraberindeki heyetle birlikte Kaymakam Eflatun Can Tortop'u ziyaret etti.

Emniyet Mensuplarından Kaymakam Tortop'a Ziyaret, System.String[]
10 Nisan Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Polis Haftası nedeniyle, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, beraberindeki heyetle birlikte Kaymakam Eflatun Can Tortop'u ziyaret etti.


Kaymakamlık makam odasında gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Tortop'a günün anısına çiçek takdim edildi.

Tortop, Türk Polis Teşkilatının, vatandaşların huzur ve güvenliği için 174 yıldır zaman mefhumu gözetmeksizin mesai yaptığını belirterek, tüm Polis Teşkilatının 10 Nisan Polis Günü'nü ve Polis Haftası'nı kutladı.


Görevi başında şehadet mertebesine erişen tüm güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet dileyen Tortop, halen görev başında olan personele aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:16 Kaynak: AA

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