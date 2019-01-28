Emniyet Müdür Vekili Güveli'den Koşal'a Ziyaret

Kavak İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, Kaymakam Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Kavak İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, Kaymakam Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.



Güveli, ziyaretinde Koşa'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşal, okul önleri ile gençlerin yoğunlukta bulunduğu park, kafe ve benzeri gibi yerlerde denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.



Koşal, öğrencilere, okul servis sürücülerine ve vatandaşlara yönelik trafik, uyuşturucu ve asayiş konularında eğitim seminerleri düzenlenmesin de faydalı olacağını kaydetti.

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