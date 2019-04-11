Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan İçin Tören

Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan İçin Tören

2 saat önce

Gümüşhane'de, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Mersin'e gönderildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan İçin Tören, System.String[]
Gümüşhane'de, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Mersin'e gönderildi.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda yapılan törende Pehlivan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından alana getirildi.

Pehlivan'ın eşi ve kızlarının da katıldığı törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Pehlivan'a Allah'tan rahmet diledi.

Hayatındaki en zor konuşmalardan birisini yaptığını belirten Taşbilek, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaklaşık 5 aylık bir mesai arkadaşlığımız oldu. Kendisini hep güzel yüzü ve beyefendiliğiyle hatırlayacağız. Ahlaklı, edepli... Ailesi bize ve milletimize emanettir. Emniyet teşkilatımıza, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da zaman zaman duygulandığı konuşmasında, dün akşam saatlerinde yaptığı toplantı esnasında Pehlivan'ın aniden fenalaştığını ve Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildiğini söyledi.

Sabaha karşı Pehlivan'ın şehadet haberini aldıklarını dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Söylenecek sözlerin bittiği noktayız. Bülent Müdürümüz Türk Emniyet Teşkilatının yetiştirmiş olduğu başarılı bir emniyet mensubudur. Aynı zamanda o çok fedakar bir aile babası ve bir eştir. Maalesef bugün ise aramızdan çok sessiz bir şekilde ayrılıyor. İnançlarımıza göre şehitlerin cennette peygamberlerden sonra en yüksek mertebenin sahibi olduğunu bilmemiz ise bizim yüreğimize serpilen sudur. Türk Polis Teşkilatımız çok kıymetli bir vatan evladını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindedir. Allah mekanını cennet etsin."

Konuşmaların ardından Pehlivan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Mersin'e gönderildi.

Törene, Vali Taşbilek ve İl Emniyet Müdürü Karataş'ın yanı sıra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, meslektaşları, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:25 Kaynak: AA
Mersin, Gümüşhane, Güncel
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