Aydın'da dün KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düşmesi sonucu üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Bu acı olayın ardından kentte toplanan bir grup genç, protesto gösterisinde bulunmak istedi. Ancak il emniyet müdür yardımcısı ekiplerle birlikte olay yerine gelerek gençlerden dağılmalarını istedi.
Olay çıkarmadan dağılacaklarını ifade eden gençlerden biri, il emniyet müdür yardımcısına "Sizin çocuğunuz ölseydi aynı şeyi yapacak mıydınız?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında ne diyeceğini bilemeyen emniyet müdür yardımcısı, bir süre bekledikten sonra "Evet arkadaşlar buyurun" demekle yetindi.
Son Dakika › Güncel › Emniyet müdür yardımcısının çaresiz kaldığı an! Protesto için toplanan gençleri dağıtırken kalabalıktan can alıcı bir soru geldi - Son Dakika