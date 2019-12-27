Emniyet müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Emniyet müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SİVAS'ta, halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü'nde toprağa verildi.

Emniyet müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

SİVAS'ta, halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü'nde toprağa verildi. Cenazeye Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Özcan'ın meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Sivas Emniyet Müdürü Yardımcısı, 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Ali Özcan, önceki akşam arkadaşları ile birlikte halı saha maçı yaparken kalp krizi geçirdi. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Özcan'ın naaşı, Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve Ali Özcan'ın mesai arkadaşları ile ailesi katıldı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türkmen Camii bahçesinde baba Hasan Özcan, anne Medine Özcan ile acılı eş Emel Özcan'a başsağlığı diledi.26 yıllık polis olan Ali Özcan,  Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş'un cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


Ali Özcan, Bilecik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:35 Kaynak: DHA
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