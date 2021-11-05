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Son dakika haberleri! EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINI ŞEHİT EDEN POLİS MEMURU, HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

Son dakika haberleri! EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINI ŞEHİT EDEN POLİS MEMURU, HAKİM KARŞISINDA

05.11.2021 18:43

Son dakika habere göre HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, tedavisinin ardından tutuklanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun yargılanmasına başlandı.

HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, tedavisinin ardından tutuklanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun yargılanmasına başlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Çulcu, pişman olduğunu belirtirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, geçen yıl kentte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne tayini çıkan polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre aynı şubede çalışan meslektaşı kadın komiser yardımcısı ile yakınlık kurmak istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Komiser yardımcısının amirlerine durumu bildirmesi üzerine çevik kuvvetten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, yazıyla Nasuh Çulcu'yu uyardı. 13 Temmuz günü Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında konuşmak üzere, polis evinde yemek yiyen Hasan Cevher ile görüşmek istedi. Konuşma bittikten sonra gerekli işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Nasuh Çulcu, silahına el koyulmasına karşı çıktı. Bürodaki memurlara silah çeken Çulcu, buradan uzaklaşıp, polisevine döndü. Hızla girdiği polisevi yemekhanesinde Çulcu, Cevher'i başından ve omuzundan vurdu.

Polis memuru tarafından dizinin altından vurulan Çulcu, diğer polislerin de yardımıyla yakalandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanarak, gözaltına alınan polis memuru Nasuh Çulcu, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Çulcu, 14 Temmuz günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık Çulcu'nun yargılanmasına başlandı. Sanık Çulcu, adliyeye jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmaya sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Çulcu, savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarlayarak pişman olduğunu söyledi. Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 3 Aralık tarihine erteledi.

Son dakika haberleri! EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINI ŞEHİT EDEN POLİS MEMURU, HAKİM KARŞISINDA
Son dakika haberleri! EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINI ŞEHİT EDEN POLİS MEMURU, HAKİM KARŞISINDA
Son dakika haberleri! EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINI ŞEHİT EDEN POLİS MEMURU, HAKİM KARŞISINDA
Son dakika haberleri! EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINI ŞEHİT EDEN POLİS MEMURU, HAKİM KARŞISINDA
Son dakika haberleri! EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINI ŞEHİT EDEN POLİS MEMURU, HAKİM KARŞISINDA
Son dakika haberleri! EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINI ŞEHİT EDEN POLİS MEMURU, HAKİM KARŞISINDA
Son dakika haberleri! EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINI ŞEHİT EDEN POLİS MEMURU, HAKİM KARŞISINDA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Hasan Cevher, Polis Memuru, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISINI ŞEHİT EDEN POLİS MEMURU, HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika


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