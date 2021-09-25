Emniyet müdür yardımcısının kazada ölen annesi toprağa verildi - Son Dakika

Emniyet müdür yardımcısının kazada ölen annesi toprağa verildi

Denizli'nin Baklan ilçesinde geri manevra yapan yemek dağıtım aracının altında kalan Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısının annesi toprağa verildi.

Denizli'nin Baklan ilçesinde geri manevra yapan yemek dağıtım aracının altında kalan Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısının annesi toprağa verildi. Baklan ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada; sürücüsü Savaş Y.'nin kullandığı yemek dağıtım aracı aracı, geri manevra yaptığı sırada Fatma Erdem'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan kadını gören çevredeki vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Yılmaz Yener'in annesi olduğu öğrenilen Fatma Erdem'in cenazesi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Hilal Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Erdem, Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. - DENİZLİ

Son Dakika

Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi

Kendini din alimi olarak tanıtarak, kadınları cinsel ilişkiye zorladı! Kayda aldığı görüntülerle şantaj yapmış

Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş

Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi

BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı

Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti

Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehditler savurdu! Vicdansız kadın bir de o anları kayda aldı

Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı