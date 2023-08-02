Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Engin Dinç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi - Son Dakika
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Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Engin Dinç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi

02.08.2023 01:24

Cumhurbaşkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Servet Yılmaz'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesi göre, 51 ilin emniyet müdürleri değişti.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ OLDU

Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Yılmaz'ın yerine Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, atandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis başmüfettişi Selami Yıldız ve polis başmüfettişi Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şöyle:

Resmi Gazete'de yayınlandı! 51 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı! 51 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı! 51 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı! 51 ilin emniyet müdürü değişti

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Recep Tayyip Erdoğan, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı! Engin Dinç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi - Son Dakika


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