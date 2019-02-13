Emniyet Müdürlerinden Müze Ziyareti

Muğla, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne emniyet müdürleri UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Muğla, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne emniyet müdürleri UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.



Emniyet müdürleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik Edirne'de düzenlenen "Trakya Bölgesi Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.



Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, toplantının ardından Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni gezdi.



Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü ve Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Akıncı, emniyet müdürlerine Osmanlı kıyafeti giyinen görevliler eşliğinde müzenin tarihini anlattı.



Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeyi en son 2000 yılında ziyaret ettiğini söyledi.



O günden bu yana müzede pek çok değişikliğin olduğunu belirten Aydın, "O zamanlarda daha farklı bir dizayndaydı. Ama bugün restorasyon çalışması sonucu gayet güzel bir hale döndürülmüş. İçerisinde o günlerde tıbbi malzemelerin nasıl kullanıldığını, hastaların nasıl tedavi edildiğini ve şifahanenin nasıl olduğu ile ilgili bilgi sahibi olduk." diye konuştu.

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